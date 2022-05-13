Мінцифри запускає гранти для допомоги малому бізнесу під час війни

Мінцифри запускає гранти на порталі «Дія» аби фінансово допомогти власникам малого бізнесу, які постраждали від збройної агресії РФ.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри в Telegram.

«Від російського вторгнення в Україну сотні українських підприємств вимушені були припинити свою роботу або скоротити діяльність у рази. Тому, щоб фінансово допомогти власникам малого бізнесу, які постраждали від збройної агресії рф, ми запускаємо гранти на порталі Дія», – пояснили в міністерстві.

Відсьогодні мікро- та малі підприємства можуть подаватися на отримання мікрогрантів вартістю 125 000 грн (4000 євро). Подати заявку на мікрогранти можуть підприємства, які:

зареєстровані не пізніше від 31 грудня 2021 року в Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Київській областях;

тимчасово перемістилися з цих областей;

постраждали внаслідок бойових дій та можуть це підтвердити.

Пріоритет надаватиметься компаніям, які виробляють життєво необхідні товари та послуги для цивільних та військових України. Подати заявку можна на порталі «Дія» за посиланням.