МИД Украины пообещал наказать причастных к хищению украинского зерна

Министр иностранных дел Украины заявил, что все причастные к перевозкам и продажам зерна, захваченного Россией на оккупированных территориях, столкнутся с правовыми последствиями.

«Россия – тройной преступник. Она разбомбила Сирию, оккупировала часть Украины, а теперь продает краденое украинское зерно в Сирию», – заявил Дмитрий Кулеба, согласно пресс-службе министерства.

«Хочу напомнить участникам этого соглашения, что украденное никогда никому не приносило счастья. Все причастные к продажам, перевозкам и покупкам украденного зерна являются соучастниками преступления», – сказал Кулеба.