Макрон пропонував поступитись суверенітетом України, щоб «зберегти обличчя» Путіну, — Зеленський

Про це він заявив в інтерв’ю італійському телеканалу Rai 1

«Ми не повинні шукати вихід для Росії, і пан Макрон дарма це робить. У нього є прекрасний досвід, що поки Росія сама не захоче, вона не буде нічого шукати. Він хотів отримати певні результати у посередництві, він їх не знайшов, і не з нашого боку, а з боку Росії», — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Макрон пропонував піти на поступки щодо суверенітету заради того, щоб зберегти обличчя Путіну.

«Мені здається, що це не дуже коректно. Ми не готові щось комусь зберігати і втрачати за це території. Це втрачений час», — додав Зеленський.

Він вважає, що Макрону не потрібно намагатись робити подібні пропозиції.

«Росія 24 лютого показала, що їй все одно на всі поступки, і вона забере територію, якщо вирішила це зробити. І не треба Еммануелю робити ті чи інші дипломатичні па. Без всяких кроків у бік, історія цього не пробачає. Тільки кроки вперед, якщо ти хочеш повернути своє», — підсумував президент.