Кучма, Ющенко та Порошенко закликають світ допомогти українській владі врятувати захисників «Азовсталі»

Президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко закликають світових лідерів допомогти врятувати захисників «Азовсталі» у Маріуполі.

«Ми, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, – другий, третій і п’ятий Президенти України, – звертаємось до керівників країн світу. До держав-членів Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та Канади, Китаю, Туреччини та інших, а також до ООН. Просимо усіма наявними дипломатичними ресурсами допомогти українській владі врятувати життя цивільних і військових українців, яких на території заводу «Азовсталь» Росія за наказом Путіна намагається знищити варварськими методами», – йдеться у зверненні трьох президентів України.

«Така шокуюча жорстокість рашистів позбавлена будь-якого військового сенсу. Місто Маріуполь практично вщент зруйноване російською армією, яка зараз намагається приховувати сліди своїх злочинів», – наголошують підписанти звернення.

Вони відзначають надзвичайну мужність та героїзм українських воїнів-захисників міста, які вразили не лише Україну, а й увесь світ.

«Батальйон «Азов», наші морпіхи, наші прикордонники вже увійшли в історію, бо їхній військовий подвиг безпрецедентний. І це наші національні герої, самовіддані, сміливі, патріотичні. Але зараз вже не йдеться про рівний чи нерівний бій. На очах усього світу відбувається спроба кривавої помсти і розправи росіян над тими, хто, хоча й перебуває в оточенні, але переміг їх силою духу і силою волі.

Закликаємо кожного з вас долучитися до того, щоби врятувати життя героїчних українців», – йдеться в документі.

«На вас з надією дивляться десятки мільйонів українців, вашому вдалому посередництву із вдячністю аплодуватимуть усі народи цивілізованого світу», – наголошують екс-президенти України.

Як додав Петро Порошенко, «якщо переговорна група вважатиме за потрібне, готовий долучитися до процесу переговорів щодо екстракції захисників «Азовсталі», поруч з міжнародними та українськими представниками влади, та особисто взяти участь у реалізації цієї процедури».