«Кровавая баня» на понтонной переправе возле Белогоровки — как это было

При попытке возведения понтонной переправы и переброски российских оккупационных войск в районе Белогоровки, оккупанты понесли колоссальные потери в технике и личном составе сил. По различным банным общие потери составили до двух батальонных групп противника и не менее 80 единиц разнообразной военной техники. Один из украинских разведчиков, участвовавших в этой битве рассказал, как удалось провести эту блестящую операцию по уничтожению переправы и рашистов.

Дальше со слов участника:

«Я военный инженер украинской армии. Уже отслужил одну каденцию в ВСУ и принимаю участие в военных действиях. Нами были получены были разведданные от передовых частей, что на том берегу реки есть русские оккупанты и они собирают разную военную технику. Мой командир попросил меня 6 мая, как одного из лучших военных инженеров, провести инженерную разведку на реке Северский Донец.

7 мая вместе с разведывательными частями для прикрытия выехал на разведку в район Григоровки и Белогоровки. Передовые подразделения в Белогоровке сообщили о множестве единиц техники врага, скопившихся на другом берегу реки.



При таком течении реки я знал, что для устройства такого моста потребуются моторные лодки, и на это у них уйдет не менее двух часов работы. Мне понадобился день, чтобы все проверить и уточнить возможность переправы. Затем, я доложил ситуацию командованию.

Кроме того, я объяснил подразделению, наблюдавшему за этим участком реки, что им нужно быть начеку, чтобы услышать шум моторных лодок, когда все начнется. Видимость в этом районе была хреновой, потому что рашисты специально поджигали поля и леса и бросали много дымовых шашек. Вдобавок было туманно.

Они должны были услышать звук. Все началось 8 мая утром. Именно в том месте, где я сказал. Я тоже был там, чтобы следить за ситуацией, и я четко увидел дроном, как противник строит понтонный мост, о чем немедленно доложил командованию. Когда большая часть моста была возведена, мы передали информацию, что враг готов к переправе.

Я думаю, что наша разведка + предположение о месте переправы оказали наибольшее влияние на успех. Я переиграл инженеров армии оккупантов. Русские попытались поставить мост как по методичке в том месте, где я предполагал. Речной отряд не видел подразделений врага, но слышал моторные лодки и немедленно сообщил об этом.

Оккупанты даже успели перебросить незначительную группу войск на другой берег реки.

Примерно через 20 минут после того, как разведгруппа подтвердила, что русский мост установлен, тяжелая артиллерия открыла огонь по противнику, а затем вмешалась и авиация. Я еще оставался в этом районе, и такого тяжелого боя в жизни не видел.

Утром 9 мая мост был разбит и примерно 30-50 единиц техники противника оказались на нашей стороне. Затем авиация начала массированную бомбардировку местности и уничтожила там остатки рашистов, а также еще другие мосты в течении дня, которые они пытались построить. Говорят, что мы там положили до 1500 личного состава противника. Их стратегической целью было форсировать реку, а затем окружить Лисичанск.

Все переправы и основаная часть войск противника были уничтожены к 10 мая.

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