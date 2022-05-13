«Газпром» бессрочно остановил поставки газа в Германию по базовому газопроводу

«Газпром» полностью отказывается от использования трубопровода «Ямал-Европа», построенного в 1990х, чтобы снабжать сырьем западносибириских месторождений потребителей в ФРГ.

Труба мощностью 33 млрд кубометров в год, проходящая через территорию Белоруссии и Польши, попала под пакет ответных санкций, введенных в соответствии с указом президента Владимира Путина от 3 мая.

Правительство внесло в «черный список» польскую EuRoPol GAZ, которая является владельцем польского участка «Ямал-Европы». С ней отныне запрещены любые операции, включая платежи и поставки сырьевых товаров.

«Для «Газпрома» это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу», — сообщил в четверг официальный представитель газовой монополии Сергей Куприянов.

Под те же санкции попали структуры бывшей «дочки» «Газпрома» Gazprom Germania GmbH, в которой в начале апреля власти ФРГ ввели внешнее управление. В среду «Газпром» на 10 млн кубометров в сутки сократил поставки в адрес компании, которая к тому же владеет крупнейшим в Германии хранилищем Реден в Нижней Саксонии

И хотя объем сокращения составляет всего 3% от потребления газа в ФРГ, власти увидели в «повороте вентиля» символический смысл. Кремль дает понять, что он не остановится перед тем, чтобы начать душить своего главного клиента, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.

«Ситуация движется к той точке, где использование энергоносителей в качестве оружия становится реальностью», — сказал он.

Для поставок в ЕС у «Газпрома» остается «Северный поток-1» и украинский транзитный маршрут, где объемы также начали падать после того, как национальный Оператор газотранспортной системы (ОГТС) прекратил работу газораспределительной станции «Сохрановка». Через нее проходило до трети объемов в Европу.

По большому счету развод «Газпрома» с Европой уже начался, констатирует Мария Белова, аналитик Vygon Consulting: «Жить в парадигме, что объем поставок будет увеличиваться, теперь нельзя, так что РФ придется распределять по газопроводным маршрутам гораздо меньший объем поставок, чем раньше».