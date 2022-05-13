Мінцифри запускає гранти для допомоги малому бізнесу під час війни Макрон пропонував поступитись суверенітетом України, щоб «зберегти обличчя» Путіну, — Зеленський » Балтійське море стає морем НАТО – глава МЗС Латвії Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Балтійське море стає морем НАТО. Так він у Twitter прокоментував плани Фінляндії та Швеції найближчим часом вступити до Північноатлантичного альянсу. Як відомо, Швеція та Фінляндія оголосили про намір одночасно подати заявки на вступ до НАТО після початку російської агресії проти України – Стокгольм та Гельсінкі можуть вступити до НАТО за прискореною процедурою. США заявили, що підтримують прагнення цих двох країн приєднатись до Північноатлантичного альянсу.