Байден может посетить Демилитаризованную зону во время поездки по Азии

Президент США Джо Байден рассматривает возможность поездки в корейскую Демилитаризованную зону во время турне по Азии позднее в этом месяце, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ожидается, что Байден посетит Южную Корею и Японию с 20 по 24 мая и проведет переговоры со своими коллегами в этих странах.

Псаки сообщила, что Белый дом согласовывает последние детали азиатского турне, но поездка в укрепленную Демилитаризованную зону, разделяющую две Кореи, является шагом, который предприняли многие, посещающие регион.

Псаки повторила оценку США, что Северная Корея, возможно, готова провести седьмое ядерное испытание уже в этом месяце. Северная Корея не испытывала атомную бомбу с 2017 года, но возобновила испытания межконтинентальных баллистических ракет в этом году.

«Мы поделились этой информацией с союзниками и партнерами и тесно координируем свои усилия с ними», – сказала Псаки.

В четверг Северная Корея выпустила в море три баллистических ракеты с восточного побережья, сообщили Южная Корея и Япония. Речь идет об испытаниях, направленных на развитие ее оружейных программ, которые были проведены на фоне сообщений Пхеньяна о первых случаях COVID-19.