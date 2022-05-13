Європейський Союз виділить Україні ще 500 млн євро на військову допомогу – Боррель

ЄС виділить додаткові 500 мільйонів євро Україні для реалізації її права на самооборону від російської агресії.

Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на портал ЄС.

Кошти будуть спрямовані на закупівлю важкого озброєння та бронетехніки.

Про виділення нової допомоги сьогодні, 13 травня, заявив високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель.

Це відбулося перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у німецькому місті Weissenhaus.

Самохідна артилерійська установка (САУ) Panzerhaubitze (PzH) 2000. Фото з відкритих джерел

«Це сьома зустріч G7 з початку війни в Україні. Я переконаний, що ми вийдемо із потужним посланням. Підхід є очевидним – більше подібного.

Це означає – більше підтримки для України, включаючи військову підтримку. Я зроблю оголошення, що ми, як Європейський Союз, надамо новий транш, ще 500 мільйонів євро, щоб підтримати Україну у військовому сенсі. Тож це складе усього 2 млрд євро», – сказав Боррель.

Він уточнив, що ці додаткові 500 млн євро будуть спрямовані на закупівлю важкого озброєння, включаючи бронетехніку, танки, важку артилерію та боєприпаси, та всі інші речі, які необхідні на війні.

Втім, за словами високого представника Європейського Союзу, цієї суми недостатньо для постачання Україні бойових літаків.

Також окрему увагу міністри «Групи семи» на зустрічі, приділятимуть боротьбі з російською дезінформацією, у тому числі щодо причин війни Росії проти України, її впливу на енергетичну безпеку та ціни на продовольство по усьому світі.

Д-30 ЗСУ. Вересень 2020. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадуємо, що Велика Британія по всьому світу шукає озброєння радянського та російського виробництва для того, щоб викупити, а потім передати Україні для допомогти у боротьбі з російськими загарбниками.

155 mm M795 projectile

Українські артилеристи вже застосовують проти окупантів 155-мм фугасні снаряди M795 та гаубиці M777.