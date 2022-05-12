Siemens объявил, что выйдет с российского рынка из-за войны в Украине Порошенко: у своїй паралельній реальності Путін прагне перемоги над НАТО, тому бреше та виправдовує звірства російської армії » Вся Луганщина без воды и электричества Военно-гражданская администрация Луганщины сообщает, что вся область сейчас без воды и электричества. Источник: глава ОВА Сергей Гайдай в Telegram Детали: Гайдай подчеркнул, что уцелевших объектов жизнеобеспечения в Луганской области почти не осталось. Подавляющее большинство критической инфраструктуры придется строить с нуля. Отдельные линии электропередачи еще можно отремонтировать, но не разрешают постоянные обстрелы. Работают только электрогенераторы. Нет и централизованного водоснабжения. Работают только электрогенераторы. Нет и централизованного водоснабжения. Также, по его словам, только свыше 21 тысячи абонентов еще остаются с газом. Это жители пяти населенных пунктов, не в каждом из них газ есть повсюду.