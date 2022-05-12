Велика Британія шукає по всьому світу радянське озброєння для України

Велика Британія закуповує озброєння радянського та російського виробництва для України, щоб допомогти у боротьбі з російськими загарбниками.
Про це пише The Wall Street Journal.
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що його країна у всьому світі шукає радянську зброю для того, щоб викупити, а потім передати Збройним Силам України.
«Велика частина [Міністерства оборони] та військові аташе по всьому світі шукають», – сказав міністр оборони журналістам під час візиту до Вашингтону 11 травня.
За словами Бен Воллеса, Росія теж шукає подібне озброєння, що може свідчити про її втрати у війні проти України.
«Іноді ми стикаємося з росіянами, які теж, до речі, шукають в деяких країнах запаси, тому що вони у них швидко закінчуються», – зазначив міністр оборони Великої Британії.
За даними Воллеса, запаси озброєння та військової техніки радянського виробництва є у 23 країнах світу.
«Якщо ви справді хочете донести це до українців завтра вранці, щоб вони могли продовжувати боротьбу, знайдіть те, чому вони навчаються, знайдіть те, що їм потрібно», – сказав він.
Також днями міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що уряд Сполученого Королівства готовий підтримати інші країни, які захочуть передати Україні бойові літаки.
Йдеться про те, що Британія готова підтримати країни, які мають бойові літаки радянського виробництва і готові передати їх Україні.
Такими країнами можуть бути: Польща, Словаччина та Болгарія.
Нагадуємо, що в останні кілька тижнів Повітряні Сили України збільшили кількість авіаударів на підтримку Збройних Сил країни на тлі заяви Міноборони Росії про те, що український повітряний флот наразі виведено з ладу.
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