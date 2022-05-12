Росія втратила ще один великий корабель у Чорному морі Палата представителей США одобрила законопроекты о дальнейшей изоляции России » У військовій частині під російським Хабаровськом прогримів вибух Як повідомлють новини сьогодні, вибух стався під час розвантаження боєприпасів. Джерело в екстрених службах Хабаровського краю підтвердило інформацію про вибух у військовій частині. «Там військова частина щось вибухнула. Один загинув, кілька людей постраждали. Доставлені до ельбанської лікарні», — сказало джерело. Інше джерело повідомило, що при розвантаженні пороху стався вибух із подальшим спалахом. Пожежу вдалося загасити силами пожежної служби військової частини та районного пожежного наряду. Селище Тейсін, де розташована військова частина, знаходиться за 82 кілометри на південний схід від Комсомольська-на-Амурі.