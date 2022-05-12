У Європарламенті пропонують включити ексканцлера Шрьодера до санкційного списку ЄС

Ліберальна група Renew Europe в Європейському парламенті хоче розширити список санкцій ЄС, зокрема щодо колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шрьодера.

Як повідомляє «Європейська правда», про це пише Politico.

Проєкт резолюції, підготовлений іспанським євродепутатом Луїсом Гарікано, вітає «обґрунтовані санкції» ЄС проти Росії.

Але текст, за який голосуватимуть на пленарному засіданні наступного тижня, також закликає Раду розширити список осіб, на яких поширюються санкції ЄС, за рахунок європейських членів рад директорів великих російських компаній, зокрема ексканцлера Шрьодера.

За словами офіційних осіб, дві найбільші групи у парламенті, Європейська народна партія та Соціалісти та демократи ще не домовилися, чи підтримають вони проєкт резолюції.

Але Гарікано та кілька інших чиновників парламенту заявили, що вони вірять, що документ отримає підтримку більшості.