Siemens объявил, что выйдет с российского рынка из-за войны в Украине

Немецкий концерн Siemens объявил, что выйдет с российского рынка из-за войны в Украине: компания начала процедуру сворачивания всей промышленной деятельности.

Об этом говорится в заявлении Siemens.

Компания напоминает, что после начала войны приостановила весь новый бизнес и международные поставки в РФ и Беларусь.

«Комплексные международные санкции, а также текущие и потенциальные контрмеры влияют на бизнес деятельность компании в России, в частности на железнодорожное обслуживание и техническое обслуживание», — добавляют в концерне.

На компанию в России трудятся 3000 человек.

«Мы осуждаем войну в Украине и решили провести упорядоченный процесс, чтобы свернуть нашу промышленную деятельность в России. Это было нелегкое решение, учитывая нашу обязанность заботиться о наших сотрудниках и давних отношениях с клиентами на рынке, где мы работаем уже почти 170 лет.

Мы оцениваем влияние на наших сотрудников и будем продолжать поддерживать их по мере своих возможностей. В то же время мы оказываем гуманитарную помощь нашим коллегам и народу Украины и поддерживаем международное сообщество в призывах к миру», — заявил президент и генеральный директор Siemens AG Роланд Буш.

Компания добавила, что прекратит свою деятельность в РФ в соответствии с нормативными требованиями и международными санкциями.

Перед этим немецкий концерн Siemens сообщил Российскую железную дорогу (РЖД) о приостановлении контракта на покупку высокоскоростных электропоездов «Сапсан».

Ранее компания попала в скандал после того, как выяснилось, что Siemens поставила в Россию газовые турбины, которые позже были установлены в оккупированном Крыму, который является субъектом санкций со стороны ЕС.

Siemens сперва отрицал нелегальную поставку. Однако впоследствии заявил, что располагает всеми доказательствами того, что газовые турбины были незаконно транспортированы на полуостров.