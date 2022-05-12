Росія втратила ще один великий корабель у Чорному морі

Росія втратила ще один корабель у Чорному морі, про це повідомляє 24 канал з посиланням на джерела в розвідці.

За інформацією журналістів, швидше за все це корабель тилового забезпечення проєкту 23120. Таких в Росії лише два — Всеволод Бобров та Ельбрус.

У ніч на четвер, 12 травня корабель проєкту 23120 йшов у напрямку острова Зміїний. З невідомої причини, ймовірно, хтось курив на палубі, на судні спалахнула пожежа.