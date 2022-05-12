Простое объяснение — а что там у орков «на будущее» в Донбассе

Полезная информация, для понимания ситуации на фронтах и почему важно выиграть операцию на Донбассе и Севере.





Абоненты российской сотовой связи на территории Украины. Большое красное пятно — перевалочная база орков в Купянске. Там формируются и пополняются БТГ всей северной группировки российских фашистов. Там находятся госпитали, материально-техническая база, резервы и многое другое.

Это явно говорит о двух вещах — концентрация оккупационных войск на Юге меньше, а логистика там — проще. На Севере снабжение идет максимум из одной-двух точек. Ее легче перерезать — падет вся северная группировка. На Юге — точек логистики больше

Но южная группировка сильно растянута. И если падет северная, то Юг начнет сворачиваться очень быстро. По разным причинам, но в целом у этих причин один и тот же кумулятивный эффект. Они не смогут быстро усилить Юг — тут понадобится месяц. Второе — в Севере основные силы рашистов. Разбив их, оккупантам банально нечем будет воевать. А мобилизация и снятие дополнительных резервов с хранения, это тоже пару месяцев.

Обвал северной группировки противника, это просто отрезать войска рашистов от Купянска одним ударом, а вторым севренее — осложнить снабжение самого Купянска.

Просто оно на бумаге, а по-настоящему — там суммарно пока незначительное преимущество у рашистских сил, наступать сложно очень. Но вероятно опять же за неделю-две чаша весов начнет склоняться в сторону украинской армии. Опять же — из-за снабжения и проблем с бронетехникой у орков. Ее выбили уже очень много и наступать практически нечем. Любое наступление — 30-40 единиц бронетехники в день. 12-15 дней — нет половины всей бронетехники.

Поэтому битва на Донбассе, это решающая битва за Украину, о чем и повторяет постоянно Пентагон вместе с ЦРУ.

Виталий Рождаев