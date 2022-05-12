Порошенко: у своїй паралельній реальності Путін прагне перемоги над НАТО, тому бреше та виправдовує звірства російської армії

Про це П’ятий Президент України Петро Порошенко сказав на онлайн-виступі під час міжнародної конференції «НАТО після Мадриду: уроки України», яка відбулася у Болгарії.

«Сьогодні Україна платить чи не найбільшу ціну за своє майбутнє в Європі. За свій суверенітет. За свою незалежність. За свою територіальну цілісність. І навіть більше, адже Україна платить найбільшу і найкривавішу ціну за те, щоб ЄС і НАТО, і вільний світ жили в мирі, безпеці та стабільності», – наголосив Порошенко.

За його словами, сьогодні Україна демонструє мужність, яка не має собі рівних у Європі та за її межами.

«Але це також мужність, про яку забули багато хто в Європі та за її межами, ті, хто сприймають мир, стабільність і безпеку як належне», – додав він.

«Це відбувається на самому порозі Європейського Союзу та НАТО», – сказав Порошенко.

Він зазначив, що однією з причин теперішньої ситуації стало рішення Бухарестського саміту НАТО у 2008 році, коли Україні не надали План дій щодо членства в НАТО.

«Якби не те «Ні», то вже до 2014 року Україна була б державою-членом Альянсу та під колективним захистом. І якби не те «Ні», ми б сьогодні не опинилися в такій ситуації, коли не лише Україні, а й всьому світу загрожують Путін і «путінізм», – сказав Порошенко.

При цьому, він зауважив, що Україна бореться лише з ворогом, який є небажаним на нашій землі.

«Натомість росіяни воюють в радянському стилі. Вони воюють з цивільним населенням, жінками, дітьми, людьми похилого віку, а також з цивільною інфраструктурою та культурною спадщиною. Зброєю Путіна є різанина, брехня, зґвалтування, корупція. Він вбиває тисячами, щоб змусити всіх нас, включно з НАТО, капітулювати», – підкреслив Порошенко.

Він додав, що навіть після звірств російських солдат в Бучі, Ірпені, Бородянці, після Маріуполя, путін продовжує стверджувати, що саме НАТО спровокував російську агресію.

«Навіть сьогодні, обстрілюючи Україну крилатими ракетами, Путін продовжує стверджувати, що бореться з неонацистами та мілітаризмом в Україні. Навіть сьогодні, якщо послухати його виступ 9 травня, Путін продовжує стверджувати, що захищає територію росії від агресії НАТО», – зауважив він.

«Чого ще можна було очікувати від людини, яка справді вірить, що найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття був розпад Радянського Союзу? У своїй уяві Путін протистоїть НАТО, як колись це робив Радянський Союз. У своїй паралельній реальності путін прагне здобути перемогу над НАТО в якості геополітичного реваншу за колапс Радянського Союзу», – сказав Порошенко.

Він додав, що Путін розглядає Україну в якості трофея на честь своєї першої перемоги.

«Бо Україна не буде його останнім кроком – він мріє йти далі на Захід. Не випадково минулого грудня путін запропонував свій горезвісний план про те, як гарантувати безпеку Росії та решти світу. Його план полягав у тому, щоб НАТО демонтував інфраструктуру Альянсу аж до 1997 року»,- сказав Порошенко.

Він зауважив, що це означає, що Болгарія та інші нові країни НАТО повинні були також демонтувати оборонну військову парасольку Альянсу.

«Путін бачить безпеку Росії лише у своїй військовій перевазі над сусідами. Путін бачить безпеку Росії лише в небезпеці інших. Це саме те, заради чого Путін веде війну проти України», – сказав Порошенко.

Президент Болгарії Росен Плевнелієв (2012–2017 років) в свою чергу нагадав, що під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції у 2015 році Порошенко продемонстрував російські паспорти військових, які тоді воювали на Донбасі.

«Президент Порошенко дістав з кишені російські паспорти так званих «зелених чоловічків». Очі світу були заплющені на те, що це були росіяни. І Президент Порошенко продемонстрував ці паспорти», – розповів Плевнелієв.