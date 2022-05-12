Латвія допоможе Україні у розмінуванні

Сапери з Латвії допоможуть Україні у розмінуванні та знешкодженні вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.
Учора, 11 травня, стало відомо, що Латвія відправить до України своїх фахівців, які допоможуть у знешкодженні нерозірваних боєприпасів та мін.
Також Латвія закликає інші країни приєднатися до цієї ініціативи, і допомогти Україні у розмінуванні.
“Ми плануємо направити в Україну фахівців, які б знешкодили вибухонебезпечні об’єкти на звільнених територіях.
Це була б можливість якнайшвидше відновити зруйновані міста! Я запрошую інших країн приєднатися до нас у Брюсселі наступного тижня!”, – написав міністр у Twitter.
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