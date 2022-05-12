Билл Гейтс заболел COVID-19

Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что его тест на COVID-19 дал положительный результат, и у него наблюдаются легкие симптомы заболевания.

Миллиардер-филантроп заявил, что он уйдет на самоизоляцию до выздоровления.

Гейтс написал, что ему повезло, что он прошел вакцинацию и получил бустерную дозу, а также имеет доступ к тестированию и отличному медобслуживанию.

Гейтс был ярым сторонником мер по смягчению воздействия пандемии, особенно доступа к вакцинам и лекарствам в бедных странах.