Байден пообещал помочь компенсировать дефицит продовольствия, возникший из-за вторжения в Украину

Президент США Джо Байден назвал американских фермеров «хребтом свободы», пообещав оказать им поддержку на сотни миллионов долларов и призвав их компенсировать глобальный дефицит зерна, вызванный вторжением российского президента Владимира Путина в Украину.

«Вы в буквальном смысле являетесь хребтом нашей страны, это не преувеличение», – заявил он, выступая на семейной ферме в Канкаки, штат Иллинойс, где ранее в тот же день он стоял перед трактором и смотрел на поля, где колосились зерновые.

«Но вы также кормите мир, – продолжил он. – И мы видим, учитывая войну Путина в Украине, что вы подобны хребту свободы».

Вторжение России в Украину, которое продолжается более двух месяцев, поставило под угрозу мировые поставки пшеницы, кукурузы, ячменя, масличных культур и растительного масла, а также нарушило поставки удобрений.

По данным Белого дома, на фоне вторжения мировые цены на продовольствие выросли почти на 13 процентов.

Байден заявил фермерам, что вина за кризис лежит на Путине, чей флот блокирует украинский экспорт из портов Черного моря.

«Но мы кое-что делаем в связи с этим, – сказал Байден. – Наши фермеры помогают на обоих фронтах, снижая цены на продукты питания внутри страны и расширяя производство, чтобы накормить нуждающийся мир».

На этой неделе глава Европейского инвестиционного банка забил тревогу, заявив, что в Украине скопилось огромное количество пшеницы, которую она не может экспортировать.

«Украина – богатая страна, – заявил президент банка Вернер Хойер. – Украина – пшеничная корзина Европы, и у нее прямо сейчас есть пшеница стоимостью 8 миллиардов долларов, оставшаяся с прошлогоднего урожая. Они не могут экспортировать ее, потому что у них нет выхода к морю».

Глава европейской дипломатии предупредил о глобальных последствиях кризиса.

«Они вызывают дефицит, – сказал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, имея в виду российских военных, которые вторглись в Украину 24 февраля. – Они бомбят украинские города и провоцируют голод в мире».

Последствия уже ощущаются во всем мире.

В апреле фермеры в Шри-Ланке бастовали из-за повышения цен на продовольствие и топливо. Это движение, в конечном итоге, привело к отставке кабинета и премьер-министра этой островной страны.