Європейський Союз відправить Україні другий транш допомоги у €600 млн до 20 травня

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Європейської комісії Дани Шпінант на брифінг в Брюсселі.

ЄС надасть другий транш надзвичайної макрофінансової допомоги для України.

«Другий транш дорівнює 600 млн євро. Практична виплата цієї суми очікується до 20 травня», – сказала Дана Шпінант.

Також Єврокомісія ухвалила рішення про транспортні лінії солідарності, які допоможуть Україні експортувати сільськогосподарську продукцію.