Європейський Союз відправить Україні другий транш допомоги у €600 млн до 20 травня

Речниця Єврокомісії запевнила, що 11 травня, Європейська комісія ухвалила рішення про другий транш програми надзвичайної макрофінансової допомоги Україні. Відтак €600 млн до 20 травня цього року
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Європейської комісії Дани Шпінант на брифінг в Брюсселі.
ЄС надасть другий транш надзвичайної макрофінансової допомоги для України.
«Другий транш дорівнює 600 млн євро. Практична виплата цієї суми очікується до 20 травня», – сказала Дана Шпінант.
Також Єврокомісія ухвалила рішення про транспортні лінії солідарності, які допоможуть Україні експортувати сільськогосподарську продукцію.
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