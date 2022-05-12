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Європейський Союз відправить Україні другий транш допомоги у €600 млн до 20 травня

Речниця Єврокомісії запевнила, що 11 травня, Європейська комісія ухвалила рішення про другий транш програми надзвичайної макрофінансової допомоги Україні. Відтак €600 млн до 20 травня цього року

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Європейської комісії Дани Шпінант на брифінг в Брюсселі.

ЄС надасть другий транш надзвичайної макрофінансової допомоги для України.

«Другий транш дорівнює 600 млн євро. Практична виплата цієї суми очікується до 20 травня», – сказала Дана Шпінант.

Також Єврокомісія ухвалила рішення про транспортні лінії солідарності, які допоможуть Україні експортувати сільськогосподарську продукцію.

12 мая, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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