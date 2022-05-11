Україна зупиняє транзит третини газу до Європи через дії окупантів

Україна змушена з середи, 11 травня, припинити транзит газу через станції на Луганщині, які опинилися на тимчасово окупованій Росією території – через цей пункт здійснюється поставка третини газу до Європи.

Про це повідомив Оператор газотранспортної системи України.

ОГТСУ заявила, що настали форс-мажорні обставини, які унеможливлюють подальше транспортування газу через газовимірювальну станцію «Сохранівка» та прикордонну компресорну станцію «Новопсков». КС «Новопсков» є першою з компресорних станцій української ГТС на Луганщині, через яку здійснюється транзит майже третини газу (до 32,6 млн куб. м на добу) з РФ до Європи.

Внаслідок російської війни проти України низка об’єктів ГТС опинилися на тимчасово окупованій території, відтак наразі Оператор не може здійснювати оперативно-технологічний контроль за такими об’єктами – зокрема, станціями «Новопсков» та іншими активами.

«Більш того, втручання окупаційних сил у технологічні процеси, зміни режимів роботи об’єктів ГТС, включно з несанкціонованими відборами газу з транзитного потоку, поставили під загрозу стабільність та безпеку роботи всієї української газотранспортної системи«, – заявили в ОГТС.

Згідно чинного транзитного контракту такі дії є форс-мажорними обставинами, що унеможливлюють виконання зобов’язань на точці з’єднання ГВС «Сохранівка», а також прикордонній компресорній станції «Новопсков», які наразі не контролюються ОГТСУ.