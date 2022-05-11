Україна виграла першу фазу війни проти РФ — Міноборони

Збройні сили України виграли першу фазу війни з Російською Федерацією, але попереду ще тривалий етап боротьби, оскільки у РФ достатньо ресурсів, що утримувати війська на тимчасово захоплених територіях України.

Про це під час брифінгу заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

У Міноборони пояснили, що ключовою задачею РФ було – за декілька днів захопити Київ і взяти під повний контроль всю державу. Це була перша фаза війни і Росії не вдалося її виконати.

Під час цієї фази російська армія використовувала 24 батальйонно-тактичні групи, своїх спецпризначенців і зазнала великих втрат.

Величезна кількість ворожих військ була сконцентрована навколо Києва і області. ЗСУ завдали абсолютний удар ворогу і перша фаза була виграна Україною. Після цього, ворог почав використовувати іншу тактику і стратегію у війні з Україною. Попереду нас очікує складний і тривалий етап боротьби до повного очищення нашої країни і встановлення суверенітету у державних кордонах. Бо у Росії ще багато ресурсів, які вона може використати вже найближчим часом Ганна МалярЗаступниця міністра оборони

Маляр наголосила, що наразі Україна отримає велику допомогу від іноземних партнерів, в тому числі у рамках ленд-лізу. Однак, поки ця допомога надійде, Україну чекає важкий період, який триматиме декілька тижнів або й місяців.