У ДСНС розповіли, скільки часу знадобиться на розмінування України

З огляд на масштаби обстрілів збоку Російської Федерації і поведінку окупантів на захоплених територіях розмінування звільнених територій України може тривати від 5 до 10 років.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна-Укрінформ заявив начальник управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ДСНС Олег Бондар, повідомляє Укрінформ.За його словами, одним із найбільших негативних наслідків вторгнення на територію України російських військ стало масштабне забруднення територій та населених пунктів вибухонебезпечними предметами, зокрема тими, застосування яких заборонене міжнародними конвенціями.

Виходячи з міжнародного досвіду, розмінування може тривати від 5 до 10 років. Олег БондарНачальник управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ДСНС

Бондар підкреслив, що ворог застосовує дистанційні системи мінування, цинічно встановлює некеровані мінні загородження на території населених пунктів і залишає після себе велику кількість особливо небезпечних спеціально встановлених вибухових пристроїв, які несуть смертельну небезпеку і загрозу мирному населенню.

“Ці міни та боєприпаси виявлялися на територіях Київської, Чернігівської, Харківської, Сумської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Донецької і Луганської областей. Загальна кількість різноманітних мін, касетних елементів та спеціально встановлених вибухових пристроїв становить близько 10% від усіх виявлених і знешкоджених вибухонебезпечних предметів”, – розповів він.

За його словами, ДСНС з метою убезпечення цивільного населення активізувала роботу з навчання населення щодо ризиків у разі виявлення вибухонебезпечних предметів; на постійній основі проводиться інформаційна роз’яснювальна робота з громадянами.

Представник ДСНС пояснив, що після звільнення нашими ЗСУ українських міст і сіл здійснюються першочергові заходи, зокрема, це й обстеження населених пунктів, автодоріг і споруд, убезпечення роботи аварійно-відновлювальних бригад на лініях електромереж, газо- та водогонах.

“Наразі виконання цих заходів дозволило нам розпочати поетапний процес обстеження та розмінування сільгоспугідь. Ми докладаємо максимальних зусиль, щоб надати можливість агропідприємствам здійснювати весняну посівну кампанію”, – підсумував Бондар.