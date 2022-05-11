The Washington Post створить нове бюро в Києві

Про це інформують на сайті видавництва The Washington Post.

Washington Post створює нове бюро в столиці України, аби продовжувати розширено висвітлювати війну Росії в Україні. На сайті Post цілодобово оновлюватимуться новини, також і на сторінці в телеграм.

«Багато місяців газета «Пост» присвячувала значні ресурси для висвітлення зростальної напруженості на російському кордоні України і, зрештою, подальшого російського вторгнення.

Коли війна вступить у затяжну фазу, бюро дозволить нам вести інтенсивне інформування безпосередньо з місць подій і гарантувати, що ми продовжуватимемо забезпечувати відмінну й авторитетну журналістику, на яку розраховують читачі по всьому світу», – розповів редактор закордонних справ Дуглас Джель.

Бюро в Києві очолить Ізабель Хуршудян, колишня кореспондентка московського відділу, яка з січня робить репортажі в Україні.

Головним кореспондентом стане Макс Берак, колишній голова бюро Найробі. Вже два місяці журналіст працює у нас в країні. У команді також український репортер Девід Штерн. На ротації приїжджатимуть й інші кореспонденти, фотографи і відеожурналісти.