Planes, artillery, tanks, infantry: Russians storm Azovstal with everything they can » The Washington Post створить нове бюро в Києві Нове бюро очолять Ізабель Хуршудян та Макс Берак. На місцях подій також працюватимуть інші іноземні кореспонденти, фотографи та відео журналісти Про це інформують на сайті видавництва The Washington Post. Washington Post створює нове бюро в столиці України, аби продовжувати розширено висвітлювати війну Росії в Україні. На сайті Post цілодобово оновлюватимуться новини, також і на сторінці в телеграм. «Багато місяців газета «Пост» присвячувала значні ресурси для висвітлення зростальної напруженості на російському кордоні України і, зрештою, подальшого російського вторгнення. Коли війна вступить у затяжну фазу, бюро дозволить нам вести інтенсивне інформування безпосередньо з місць подій і гарантувати, що ми продовжуватимемо забезпечувати відмінну й авторитетну журналістику, на яку розраховують читачі по всьому світу», – розповів редактор закордонних справ Дуглас Джель. Бюро в Києві очолить Ізабель Хуршудян, колишня кореспондентка московського відділу, яка з січня робить репортажі в Україні. Головним кореспондентом стане Макс Берак, колишній голова бюро Найробі. Вже два місяці журналіст працює у нас в країні. У команді також український репортер Девід Штерн. На ротації приїжджатимуть й інші кореспонденти, фотографи і відеожурналісти.