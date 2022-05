Planes, artillery, tanks, infantry: Russians storm Azovstal with everything they can Putin official says Kherson Region should enter Russian Federation «as legitimately as Crimea» » Следователи нашли документы, что Россия хотела захватить всю территорию Украины В Тростянке Сумской области следователи Государственного бюро расследований обнаружили важные документы российских военных, которые содержат планы РФ по захвату всей территории Украины. Источник: директор ГБР Алексей Сухачев, которого цитирует прес-сслужба ведомства Прямая речь Сухачева: «ГБР нашли важные документы военных ВС РФ, четко дающие понимание, что Россия готовилась захватить всю территорию Украины. Вся эта информация будет изучена и приобщена к материалам дела». Детали: Следователи осмотрели более 2 тысяч гектаров разрушенного города. Установлены места расположения боевых частей и позиции, с которых велись обстрелы. Изъяты документы и личные вещи русских военных. Изъяты документы и личные вещи русских военных. ГБР обнаружило поврежденные 322 жилых дома и гражданские объекты Тростянца. Также установлены места, где оккупанты пытали гражданских. Зафиксировано не менее 34 фактов похищения и пытки граждан. На месте преступлений обнаружены дубинки, наручники, металлические клещи и одежда пострадавших со следами крови.