Російські військові не можуть проводити морську десантну операцію в Одесі, проте є висока ймовірність ракетних ударів

Про це у відеозверненні, опублікованому у телеграм, повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, ця ніч пройшла хоч зі сигналами повітряної тривоги в Одесі та області, але без обстрілів.

«Ворог не готовий ні фізично, ні морально здійснювати військово-морську десантну операцію. Імовірність ракетних ударів з боку рашистів залишається високою — «дід кабаєв» поки не заспокоюється від своїх поразок на фронті», — наголосив Братчук.

В ОВА закликали одеситів не забувати про мінно-вибухову небезпеку на чорноморському узбережжі.

«Після декількох днів скажених ракетних атак по Одесі та нашому регіону ворог відійшов. Але намагається тиснути на нас психологічно. Знову закидає чергові фейки — зараз нібито про проблему з питною, технічною водою, і говорить про те, що після обстрілів води в Одесі не буде. Над цим працюють російські підрозділи ІПСО, щоб посіяти серед нас паніку… Але нас не зламає жодна фейковість інформаційних повідомлень», — додав він.