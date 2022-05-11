Першого окупанта судитимуть за вбивство мирного мешканця Сумщини

Про це у фейсбуці написала генпрокурорка Ірина Венедіктова.

«Офіс Генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт відносно командира відділення в/ч 32010 «4 танкова Кантемирівська дивізія Московської області» Вадима Шишимаріна. Слідство встановило, що цей 21-річний російський військовий 28 лютого 2022 року вбив беззбройного мешканця смт Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям дороги велосипед», — зазначила вона.

Колону росіянина розбили ЗСУ. Під час втечі він разом з іще чотирма окупантами обстріляв приватний автомобіль і вкрав його. На автівці з пробитими ними ж колесами загарбники заїхали до села та побачили мирного мешканця, котрий говорив по телефону. Один з окупантів наказав сержанту вбити українця,щоб той не повідомив про них ЗСУ. Крізь вікно автівки підозрюваний кілька разів вистрелив з автомата Калашникова в голову 62-річному чоловіку. Потерпілий помер на місці за кількадесят метрів від будинку.

Зараз Вадим Шишимарін перебуває під вартою. Прокурори й СБУ зібрали достатньо доказів його причетності до порушення законів і звичаїв війни й умисного вбивства. Окупанту загрожує від 15 років за ґратами до довічного ув’язнення.