Парад в Москве – страх, позор и ненависть опухшего диктатора

Фашистский режим в Москве провел 9 мая очередной парад своих войск, под названием «Парад победы». Не имея возможности продемонстрировать реальные успехи в агрессии против Украины, кремлевские фашисты сконцентрировались на помпезности и историко-патриотичных речах, стараясь избегать таких слов как «мобилизация», «война», «достижения». Выглядело как скомканная бумажка.
Но было и несколько особенностей в проведении кремлевского парада русских фашистов в этом году. Сразу бросается в глаза сокращение численного состава и номенклатуры парадных подразделений, урезанное, скомканное выступление главного фашиста россии и отсутствие внятных месседжей.
А еще — страх и какая-то пустая отрешенность в глазах высших чинов. Поэтому про «ядерный пепел» разговоров не было.
Личный составНеобходимо отметить, что личный состав парадных войск фашисткой России в этом году достаточно разношерстный. В большей степени это «паркетный» состав, но сильно урезанный, разбавленный в основном курсантами первых курсов воинских училищ.
Разбавлено все это было тыловыми специалистами и раскрашенной в петушиные цвета «юнармией». Гитлерюгенд Путина выглядел наиболее довольным и раскормленным.
Попытка изобразить «массовость» включала в себя и курсантов, а также «парадные роты» в некоторых регионах рф, где в большей степени уже использовали персонал тылового обеспечения, а также парковый резерв воинских частей.
П регионам попытались тоже собрать «парады» из всего, что было. Например заявленный самый масштабный парад в Сибири (город Новосибирск) собрал всего 41 единицу наспех покрашенной военной техники, которую стаскивали с паркового хозяйства нескольких частей. Фактически это был резерв частей, выставленных вдоль китайской границы. То же и по личному составу — боевых подразделений немного, они все переполовинены и перемешаны с грунтом в Украине, и потому в основном маршировали службы обеспечения, военные прокуроры, всякие там электрики и сантехники, гитлерюгенд в перемешку с коммунальной службой и вертухаями.
Где Герасимов и авиация?В этом году на параде не было двух постоянных составляющих, которые присутствовали ранее. Это начальника Генерального Штаба МО рф Герасимова и авиации, хотя она перед этим усиленно тренировалась над площадью. И если авиацию отменили буквально в последний момент, то Герасимова даже и не анонсировали.
Зато явно приблизили к «телу» командующего ВКС ВС. А вот главкома флота Евменова рядом в ложе не оказалось, что не удивительно после потери 3 крупных кораблей Черноморским флотом и повреждения еще как минимум трех до состояния «капитальный ремонт», благодаря слаженной работе украинской береговой обороны и ВМС.
На море у российских фашистов все еще хуже, и потому весь генералитет ВМС от Путина на параде держали на некотором удалении. Как раз перед 9 мая на острове Змеиный и возле него не только уничтожили всю десантную группу россиян вместе с катерами и личным составом, но и разбили прикрытие ПВО, а затем двумя украинскими СУ-27 отполировали поверхность острова, превратив остатки базы оккупантов в лунный ландшафт.
Дело в том, ведь практически все пилоты военной авиации, которые летали на парадах ранее, это были специалисты высокой квалификации. И на сегодняшний день они в основном или выбиты украинскими ПВО и истребителями-перехватчиками украинских ВВС, либо кто остался, задействованы в военных операциях. А потому из-за опасения, что не вполне надежные и лояльные пилоты второго эшелона могут просто свалиться в неподходящий момент на трибуну правительства, пролет авиации отменили в последний момент. Есть и фобии в отношении мифических ДРГ со «стингерами», особенно после того, как неизвестная «третья сила» подорвала несколько нефтехранилищ в Белгородской и Курской областях за сотню километров от границы.
Страхи у кремлевского руководства велики — одно дело танк с запаянным стволом на параде на площади, другое дело — заправленный самолет в небе над головой весом в 30-40 тонн, а у пилота вся семья еще не в заложниках у ФСБ.
Техника парадаТехнику в этом году на парад выкатили по минимуму, тем не менее, пытаясь продемонстрировать, что она у фашистов еще есть. Но, как говорят в ВСУ — это, конечно временная ситуация и она нуждается в решении.
В основном «народу-бурундуку» показали бронетехнику старого образца — модернизированные Т72, САУ Мста-С, БМП2-3, десантные БМД-4. Правда никто конечно не отметил на параде, что на сегодня ВСУ уже уничтожило и отжало больше модернизированных 72-х, чем их вероятно есть у захватчиков, да и тех же БМД-4 осталось не так много — разбирают остатки на алюминий в Украине.
Из относительно современной бронетехники несколько «ракушек» и «тигры» – первое и второе в небольшом количестве, по той причине, что «агромадный объем» этих бронемашин сгорел под Киевом и Харьковом еще месяц назад, а сейчас имеется их явная нехватка не только в войсках, но и на парадах. Выкатили несколько единиц модернизированных ББМ «Тайфун», которые в серию не пошли и являются также парадными и бессмысленными.
ПВО представляли Бук-3, потрепанные «Тор» (чемпион по потерям в Украине и украинским трофеям) и С-300, явно покрашенные в десятый раз. Судя по всему «Панцирей» не показали, просто потому, что их нет — все где-то или разбиты, или как-то воюют, впрочем безуспешно. А может и реально потеряны практически все. Почему-то по-другому покрашенный комплекс ПВО С-300 «противоракетной» серии объявили как С-400. Ну «глубинный народ» все равно это и так сожрет, он в таких тонкостях не разбирается.
Мобилизации не будет, «ядерный пепел» отменяетсяПутин выступил по бумажке и быстренько, традиционно рассказывая про мировой заговор «нацистов». Речь ему давалась с трудом, а одутловатое лицо с «зобом» на горле явно говорит, что со здоровьем у х!йла не очень. Впрочем завтра он видимо не подохнет, как бы нам не хотелось.
Скорее всего, таким образом в Кремле пытаются нащупать какой-то вариант контактов с западной проукраинской коалицией и этот месседж адресован именно им. Тем более, что в Вашингтоне на «ядерный пепел» как рекламный продукт общем-то уже давно наплевать.
Да и против Восточной Европы ядерная дубинка неэффективна — там стоит американская система ППО, которая может перехватить хоть несколько десятков всяких «искандеров», хоть сотню. Запад перестал бояться всех этих угроз, а потому повестка снята.
И потому в речи ботоксного «главстерха» даже отметили «американских ветеранов Второй Мировой», с которыми хотят сохранить теплые дружеские отношения. А вот про официальное объявление войны Украине и мобилизацию — ни слова.
Сказать электорату особо нечего, показать уже тоже нечего — не покажешь же как теперь питаются собачки в Чернобаевке.
Парад 9 мая 2022 года в Москве может быть последним. Если не для всех россиян, то как минимум для действующих российских лидеров, что впрочем прогнозируемо.
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