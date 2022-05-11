Близько 26 350 військових рф вбито Російські військові не можуть проводити морську десантну операцію в Одесі, проте є висока ймовірність ракетних ударів » Парад в Москве – страх, позор и ненависть опухшего диктатора Фашистский режим в Москве провел 9 мая очередной парад своих войск, под названием «Парад победы». Не имея возможности продемонстрировать реальные успехи в агрессии против Украины, кремлевские фашисты сконцентрировались на помпезности и историко-патриотичных речах, стараясь избегать таких слов как «мобилизация», «война», «достижения». Выглядело как скомканная бумажка. Но было и несколько особенностей в проведении кремлевского парада русских фашистов в этом году. Сразу бросается в глаза сокращение численного состава и номенклатуры парадных подразделений, урезанное, скомканное выступление главного фашиста россии и отсутствие внятных месседжей. А еще — страх и какая-то пустая отрешенность в глазах высших чинов. Поэтому про «ядерный пепел» разговоров не было. Личный составНеобходимо отметить, что личный состав парадных войск фашисткой России в этом году достаточно разношерстный. В большей степени это «паркетный» состав, но сильно урезанный, разбавленный в основном курсантами первых курсов воинских училищ. Форма у военных фашистов на последнем параде теперь это что-то среднее между поздними моделями СССР и послевоенной «сталинской» формой. Видимо подразумевается связь с «наследием безвременно ушедшей» эпохи. Разбавлено все это было тыловыми специалистами и раскрашенной в петушиные цвета «юнармией». Гитлерюгенд Путина выглядел наиболее довольным и раскормленным. Попытка изобразить «массовость» включала в себя и курсантов, а также «парадные роты» в некоторых регионах рф, где в большей степени уже использовали персонал тылового обеспечения, а также парковый резерв воинских частей. П регионам попытались тоже собрать «парады» из всего, что было. Например заявленный самый масштабный парад в Сибири (город Новосибирск) собрал всего 41 единицу наспех покрашенной военной техники, которую стаскивали с паркового хозяйства нескольких частей. Фактически это был резерв частей, выставленных вдоль китайской границы. То же и по личному составу — боевых подразделений немного, они все переполовинены и перемешаны с грунтом в Украине, и потому в основном маршировали службы обеспечения, военные прокуроры, всякие там электрики и сантехники, гитлерюгенд в перемешку с коммунальной службой и вертухаями. Где Герасимов и авиация?В этом году на параде не было двух постоянных составляющих, которые присутствовали ранее. Это начальника Генерального Штаба МО рф Герасимова и авиации, хотя она перед этим усиленно тренировалась над площадью. И если авиацию отменили буквально в последний момент, то Герасимова даже и не анонсировали. Зато явно приблизили к «телу» командующего ВКС ВС. А вот главкома флота Евменова рядом в ложе не оказалось, что не удивительно после потери 3 крупных кораблей Черноморским флотом и повреждения еще как минимум трех до состояния «капитальный ремонт», благодаря слаженной работе украинской береговой обороны и ВМС. Данные о том, что Герасимов лично ездил руководить операцией в Изюм и там получил легкое ранение во время успешной атаки ВСУ на тыловой штаб группировки оккупантов до сих пор противоречивые. Уже после спешной эвакуации в Белгород, Герасимова видели на совещании в путинском Совбезе. Правда настроение у него было паршивое — и операция фактически провалена, и сам «царь всея руси» совершенно недоволен происходящим. Кроме того, по данным ГУР, присутствуют серьезные разногласия между силовиками в окружении Путина. Это связано не только с тем, что часть генералов ФСБ потеряла доверие из-за явно проваленной работы в Украине по созданию плацдарма в лице «пятой колонны» перед началом агрессии, но и присутствует полный провал «специальной операции», где не достигнуто ни одной из целей кремлевского руководства. Ведь к 9 мая успехи военной кампании в Украине никакие, а скорее наоборот — ВСУ постепенно перехватывают инициативу. В настоящий момент Герасимов — мишень номер один. Вопросов к нему очень много у кремлевского руководства, начиная от тотальной коррупции и заканчивая развалом логистики армии вторжения оккупантов, которая до данного момента так толком и не настроена. Судя по всему, после возвращения из Изюма, где он так и не смог «кровью смыть позор», Герасимов выбран козлом отпущения, а потому и отсутствовал. Не был замечен и генерал Дворников, который отвечает за операции на Донбассе. Его отчеты также не радуют Кремль. Ведь сначала оккупанты хотели украинские силы на Донбассе окружить, затем уже не окружить, а хотя бы вытеснить из Славянско-Краматорской агломерации. Но на сегодняшний день русские смогли только войти в Попасную и Рубежное после месяца боев, получив параллельно полуохват своих войск в Изюме, а также мощную контратаку на Севере. На море у российских фашистов все еще хуже, и потому весь генералитет ВМС от Путина на параде держали на некотором удалении. Как раз перед 9 мая на острове Змеиный и возле него не только уничтожили всю десантную группу россиян вместе с катерами и личным составом, но и разбили прикрытие ПВО, а затем двумя украинскими СУ-27 отполировали поверхность острова, превратив остатки базы оккупантов в лунный ландшафт. Ситуация с авиацией на параде оказалась пожалуй самой неожиданной. Смешно было, когда спикер Путина объяснил отмену авиационной составляющей якобы плохой погодой. Да 9 мая она была просто отличной! А причина отмены видимо совсем другая — страхи и опасения, что «что-то пойдет не так». Дело в том, ведь практически все пилоты военной авиации, которые летали на парадах ранее, это были специалисты высокой квалификации. И на сегодняшний день они в основном или выбиты украинскими ПВО и истребителями-перехватчиками украинских ВВС, либо кто остался, задействованы в военных операциях. А потому из-за опасения, что не вполне надежные и лояльные пилоты второго эшелона могут просто свалиться в неподходящий момент на трибуну правительства, пролет авиации отменили в последний момент. Есть и фобии в отношении мифических ДРГ со «стингерами», особенно после того, как неизвестная «третья сила» подорвала несколько нефтехранилищ в Белгородской и Курской областях за сотню километров от границы. Страхи у кремлевского руководства велики — одно дело танк с запаянным стволом на параде на площади, другое дело — заправленный самолет в небе над головой весом в 30-40 тонн, а у пилота вся семья еще не в заложниках у ФСБ. Техника парадаТехнику в этом году на парад выкатили по минимуму, тем не менее, пытаясь продемонстрировать, что она у фашистов еще есть. Но, как говорят в ВСУ — это, конечно временная ситуация и она нуждается в решении. Ну например не показали Т-90М, а потому, что их практически уже нет для парадов – как минимум один батальон этих танков серьезно потрепали под Харьковом, а остальное пока еще ездит где-то там же. Это при том, что всего этих танков у армии рф не более 70. В основном «народу-бурундуку» показали бронетехнику старого образца — модернизированные Т72, САУ Мста-С, БМП2-3, десантные БМД-4. Правда никто конечно не отметил на параде, что на сегодня ВСУ уже уничтожило и отжало больше модернизированных 72-х, чем их вероятно есть у захватчиков, да и тех же БМД-4 осталось не так много — разбирают остатки на алюминий в Украине. Показали несколько демонстрационных образцов бронетехники с позапрошлого еще парада, которую в серию не пустили, но как для цирковых номеров по телевизору она выглядит красиво. Это в том числе восемь лет назад заброшенный проект колесного БМП «Бумеранг», постоянно глохнущая картонная «Армата» (их всего 4 штуки есть на ходу для красоты). Из относительно современной бронетехники несколько «ракушек» и «тигры» – первое и второе в небольшом количестве, по той причине, что «агромадный объем» этих бронемашин сгорел под Киевом и Харьковом еще месяц назад, а сейчас имеется их явная нехватка не только в войсках, но и на парадах. Выкатили несколько единиц модернизированных ББМ «Тайфун», которые в серию не пошли и являются также парадными и бессмысленными. Для пущей убедительности «одичавшего от безнаказанности Запада» вытащили несколько ОТРК «Искандер» и парочку «Тополей» и «Ярсов». ПВО представляли Бук-3, потрепанные «Тор» (чемпион по потерям в Украине и украинским трофеям) и С-300, явно покрашенные в десятый раз. Судя по всему «Панцирей» не показали, просто потому, что их нет — все где-то или разбиты, или как-то воюют, впрочем безуспешно. А может и реально потеряны практически все. Почему-то по-другому покрашенный комплекс ПВО С-300 «противоракетной» серии объявили как С-400. Ну «глубинный народ» все равно это и так сожрет, он в таких тонкостях не разбирается. Все вместе «железо» выглядело урезанно, ущербно и потрепано. Даже у обывателя тут приходит понимание, что следующий парад при текущей ситуации со «спецоперацией» можно будет уже и не проводить — нечем и некому. Да и руководство «парадом» кардинально может поменяться. Но об этом позже. Мобилизации не будет, «ядерный пепел» отменяетсяПутин выступил по бумажке и быстренько, традиционно рассказывая про мировой заговор «нацистов». Речь ему давалась с трудом, а одутловатое лицо с «зобом» на горле явно говорит, что со здоровьем у х!йла не очень. Впрочем завтра он видимо не подохнет, как бы нам не хотелось. Особо не распространяясь о «не имеющихся аналогах» или «ответно-встречных ударах цирконами», решили не акцентировать на этом внимание. Известно, что по статистике 60% всех «цирконов и искандеров» не достигли своей цели во время бомбардировок. Идея «всем показать» величие технологий отсталой бензоколонки провалилась уже давно, а потому продавать ее опять как-то не получается, особенно на фоне унылого парада и тотальных санкций. В Томске элементарно хлеб нерегулярно завозят, а вы тут про «цирконы» на бутерброд. Фанфурики с боярой пропадают, а вы тут про «искандеры»! Больше говорилось о неувядающей славе и о том, что «будут и дальше подставлять плече братским народам», о значении побед над мировым фашизмом, который в лице Запада снова поднял голову и толкает Украину против славянского братства в лице болотной бензоколонки ну и т. д. и т.п.. Повторилась старая волынка про то, что «НАТО и Украина готовились к «карательной операции на Донбассе, к вторжению на российские исторические земли, включая Крым». Не смешно даже. Ничего не было сказано и про «ядерный пепел». На фоне того, что «самолет судного дня», покатав несколько дней на тренировке парада, забрали, эта риторика также отправлена на полку. Скорее всего, таким образом в Кремле пытаются нащупать какой-то вариант контактов с западной проукраинской коалицией и этот месседж адресован именно им. Тем более, что в Вашингтоне на «ядерный пепел» как рекламный продукт общем-то уже давно наплевать. Пентагон, еще в марте просчитав ситуацию, пришел к выводу, что вряд ли Путин сможет переломить ситуацию в Украине , ограниченно применив ядерное оружие — профита это не даст, а вот в политической и экономической плоскости может привести к вечной изоляции, и в конечно итоге, купированию россии как государства. Да и против Восточной Европы ядерная дубинка неэффективна — там стоит американская система ППО, которая может перехватить хоть несколько десятков всяких «искандеров», хоть сотню. Запад перестал бояться всех этих угроз, а потому повестка снята. Но как-то нужно из ситуации выходить, видимо считают в Кремле. Война идет с колоссальным отрицательным результатом для путинского режима и каждый день издержки возрастают, а Украина наоборот, только расправляет плечи. «Народ-бурундук» скоро начнет о чем-то догадываться на фоне рефрижераторных вагонов, циркулирующих по городам и передвижных крематориев. И потому в речи ботоксного «главстерха» даже отметили «американских ветеранов Второй Мировой», с которыми хотят сохранить теплые дружеские отношения. А вот про официальное объявление войны Украине и мобилизацию — ни слова. Конечно понятно, что скрытая мобилизация уже сейчас идет в России, снимается с хранения старая техника, которая хоть как-то может ездить или стрелять. Однако кремлевские уже подают сигналы левым пальцем правой ноги и готовы в ближайшей перспективе наводить мосты. Исходя из этого вопрос всеобщей мобилизации и так скептичный после вялого парада и опухшего «фюрера», пока отодвинули. Подразумевается, что кремлевская крыса еще не до конца прижата к стенке и у нее есть возможность маневра для «сохранения лица». Других объяснений невнятной речи х!йла на 9 мая у меня нет. Явно в Кремле ищут варианты спрыгнуть с поезда, который несет их в ад, но пока даже себе до конца не признаются в этом. Сводки с фронта российских фашистов не радуют — наступление провалилось, потери большие, заменить технику на земле уже особо нечем. В воздухе в зону ПВО ВСУ стараются особо не заходить — больно. А ленд-лиз со дня на день пойдет целыми пароходами в Украину вместе с инструкторами и гигантским количеством техники и боеприпасов НАТО. Сказать электорату особо нечего, показать уже тоже нечего — не покажешь же как теперь питаются собачки в Чернобаевке. Парад 9 мая 2022 года в Москве может быть последним. Если не для всех россиян, то как минимум для действующих российских лидеров, что впрочем прогнозируемо. Виталий Рождаев