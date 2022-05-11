Палата представників США затвердила виділення Україні $40 млрд допомоги

Про це повідомляє hromadske з посиланням на трансляцію Палати представників.

Документ про допомогу Україні ухвалили на засіданні нижньої палати конгресу США. Тепер документ передали сенату США для схвалення.

За проголосували 368 представників нижньої палати. У той час, як 57 голосів проти належали виключно республіканцям.

Рішення про погодження пакету допомоги було ухвалене після того, як у Білому домі заявили, що нинішніх грошей на поставки зброї Україні вистачить лише до середини травня.

Що включатиме новий пакет допомоги?

Попередньо президент США направив у конгрес запит на допомогу Україні у розмірі $33 млрд, проте законодавці прийняли рішення збільшити розміри пакету, передбачивши додатково $3,4 млрд на військову допомогу і ще $3,4 млрд на гуманітарну.

Крім того, схвалений пакет включатиме понад $18,7 млрд військової допомоги та безпекової допомоги Україні. Кошти також будуть направлені на поповнення запасів американської техніки, яку США передали раніше.

Документ передбачить також майже $8,8 млрд для фонду економічної підтримки України. Додаткові $5 млрд буде направлено на розв’язання проблеми дефіциту світового продовольства, спричиненого повномасштабною війною в Україні.