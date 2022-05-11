На Запоріжжі українські сили просунулися вперед

Сили оборони України захищають визначені рубежі, та контратакуючи на певних напрямках, продовжують відтіснення ворога.

Про це повідомила Запорізька окрема бригада територіальної оборони ЗСУ.

Українські воїни знищили декілька одиниць автомобільної та броньованої техніки російських окупантів, а також більше десятка ворожого особового складу.

Також деяким підрозділам бригади вдалося просунутися вперед та закріпитись на нових позиціях.

Це повідомлення сьогодні, 11 травня, підтвердила Запорізька обласна державна адміністрація.

Трофейний російський Т-72Б3 у Запорізькій області. Травень 2022. Фото: Максим Жорін

“Запорізька бригада територіальної оборони виконує завдання за призначенням. Сили оборони Запорізького краю спільно з воїнами бригади знищили кілька одиниць автомобільної та броньованої техніки росіян, а також більше десятка ворожого особового складу. Деяким підрозділам бригади вдалося просунутися вперед та закріпитись на нових позиціях”, – йдеться у повідомленні Запорізької ОДА щодо російського вторгнення.

Воєнна ситуація у Запорізькій області протягом останньої доби не зазнала істотних змін. Ворог продовжує атакувати позицій захисників України.

Російські окупанти здійснюють вогневий вплив вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони українських військ на Запорізькому напрямку.

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