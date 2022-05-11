На відбудову України після вторгнення РФ, за попередніми оцінками, необхідно до $1 трлн

Про це інформують на сайті Верховної Ради України.

«Зруйновано або пошкоджено понад 32 мільйони квадратних метрів житлової площі, понад 1500 освітніх об’єктів, понад 350 об’єктів медичної сфери. Колосальних збитків зазнали економічні суб’єкти – знищено сотні підприємств. Знищено або пошкоджено близько 2,5 тисяч кілометрів доріг і майже 300 мостів», – зазначив президент України Володимир Зеленський.

Питання відновлення України обговорюють і на міжнародних конференціях. Вже деякі країни погодилися допомогти у відновленні нашої країни після війни. Зокрема європейські партнери готові допомогти:

Велика Британія бере під свій патронат Київщину;

Данія опікуватиметься Миколаєвом;

Туреччина допомагатиме Харківщині;

Швеція відбудовуватиме Одесу;

Естонія – Житомирщину.

«Україна та світ активно працюють над варіантами відновлення нашої країни після війни. До низки тих, хто готовий взяти шефство над відбудовою наших регіонів приєдналася і Туреччина. Там хочуть допомогти Харкову.

Ми, як парламентарі, вже налагоджуємо діалог з багатьма країнами: Великобританія, Естонія, Іспанія, Греція тощо. Бачимо, що цивілізований світ разом з людьми та представниками влади йдуть назустріч. Хочеться вірити, до перемоги ми матимемо укомплектований список щодо шефства над нашими розбитими регіонами. Принаймні, нинішні результати вже дозволяють так думати і тримати курс впевнено. Слава Україні!», – зазначила заступниця голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.