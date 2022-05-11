Харківська бригада ТрО готується нищити ворога модернізованими зенітними гарматами С-60

Воїни Харківської бригади територіальної оборони готуються нищити ворога з нової зброї. Військові провели стрільби із зенітно-артилерійського комплексу С-60, застосовуючи боєприпаси від іноземних партнерів.

Про це повідомили на сторінці Тероборони ЗСУ в Facebook.

«Бійці Харківської бригади територіальної оборони готові зустрічати ворога. Днями воїни опанували стрільби з зенітно-артилерійського комплексу С-60, провели стрільби з модернізованих кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї», – зазначили у повідомленні Територіальної оборони ЗС України.

Як пише Мілітарний, зенітно-артилерійський комплекс С-60, що використовує зенітну гармату АЗП-57 калібру 57 мм, встановили на шасі бортового автомобіля КрАЗ-6322 з колісною формулою 6х6. Автомобіль підвищеної прохідності забезпечив мобільність цьому зенітно-артилерійському комплексу.

У сучасних умовах бойових дій зенітна автоматична гармата калібру 57-мм використовується для стрільби по наземним рухомим та стаціонарним цілям, зокрема й польовим укріпленням російських загарбників.

Зважаючи на оприлюднене відео, гармата використовує боєприпаси іноземного виробництва, які Україна отримала у якості військової допомоги для боротьби з російськими окупантами.

Причіпна зенітна установка С-60 калібру 57-мм призначена для знищення повітряних цілей на висоті до 6000 м, а також наземних, в тому числі броньованих, цілей на дальності до 12 000 м.

Причіпна зенітна установка С-60. Фото з відкритих джерел

Гармата С-60 застосовується в складі батареї. Для знищення повітряних цілей використовуються унітарні постріли з осколковими трасуючими снарядами, а для знищення наземних броньованих цілей – унітарні постріли з бронебійними трасуючими снарядами. Осколкові снаряди оснащуються розташованим в бойовій частині детонатором з самоліквідатором.