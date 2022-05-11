Губернатор Мэриленда объявил о пакете помощи для Одессы

Губернатор Мэриленда Ларри Хоган объявил об отправке в Одессу помощи на миллионы долларов, включая предметы медицинского назначения и бронежилеты.

Департамент здравоохранения Мэриленда пожертвовал более 485 тысяч бинтов и средств для обработки ран, 95 аппаратов ИВЛ Eternity для отделений интенсивной терапии и 50 портативных аппаратов ИВЛ Astral, сообщили в офисе губернатора.

Пакет помощи также включает около 200 единиц индивидуальной защиты, включая тактические бронежилеты и щиты, пожертвованные полицией штата Мэриленд.

Одесса – город-побратим Балтимора. Во вторник российские военные нанесли удар по этому портовому городу, сообщили украинские власти, в явной попытке нарушить линии снабжения и сорвать поставки западного оружия, критически важного для обороны Киева.