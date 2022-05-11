Чехія визнала злочини російської армії геноцидом українського народу

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

«Чеський сенат щойно визнав злочини, які російська армія вчиняє в Україні, геноцидом українського народу. У прийнятій постанові також міститься підтримка подальшого надання Чехією Україні зброї та отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС», — повідомив посол у Twitter.

Сенат засудив етнічно мотивовані злочини проти людства, які Росія вчиняє системно і масштабно і заявив, що вони є проявами геноциду проти українського народу.

«У прийнятій постанові також міститься підтримка подальшого надання Чехією Україні зброї та отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС», — додав посол.