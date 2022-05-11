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Чехія визнала злочини російської армії геноцидом українського народу

Чехія Україна

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

«Чеський сенат щойно визнав злочини, які російська армія вчиняє в Україні, геноцидом українського народу. У прийнятій постанові також міститься підтримка подальшого надання Чехією Україні зброї та отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС», — повідомив посол у Twitter.

Сенат засудив етнічно мотивовані злочини проти людства, які Росія вчиняє системно і масштабно і заявив, що вони є проявами геноциду проти українського народу.

«У прийнятій постанові також міститься підтримка подальшого надання Чехією Україні зброї та отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС», — додав посол.

11 мая, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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