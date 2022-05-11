Бої на острові Зміїний: Україна вразила ворожі засоби ППО та кораблі, проте РФ намагається укріпити свої позиції, — британська розвідка

Про це повідомляє у твіттер британське міністерство оборони з посиланням на дані своєї розвідки.

«Бої продовжуються на острові Зміїний і Росія неодноразово намагалася зміцнити свій незахищений гарнізон, розташований там», – йдеться у повідомленні.

За інформацією міноборони британців, Україні вдалося вразити вороже ППО на острові та кораблі за допомогою безпілотників Bayraktar.

На Туманному Альбіоні вважають: якщо Росії все-таки вдасться зміцнити там свої позиції за допмогою крилатих ракет та берегової охорони, вона зможе домінувати у північно-західній частині Чорного моря.

Зараз російські кораблі з постачанням мають мінімальний захист у цій частині моря, оскільки раніше їх захищав ракетний крейсер «Москва», вказує британська розвідка.