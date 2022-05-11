Близько 26 350 військових рф вбито

За час повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 26 350 військових, 1187 танків, 528 систем артилерії, 390 безпілотників й 160 гелікоптерів

Про це у фейсбуці повідомив Генштаб ЗСУ.

З 24 лютого до 11 травня окупанти втратили:

особового складу — близько 26 350 (+350) військових;

танків — 1187 (+17) од.;

бойових броньованих машин — 2856 (+48) од.;

артилерійських систем — 528 (+9) од.;

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) — 185 (+0) од.;

засоби ППО — 87 (+0) од.;

літаків — 199 (+0) од.;

гелікоптерів — 160 (+2) од.;

безпілотників (БПЛА) оперативно-тактичного рівня — 390 (+10) од.;

крилатих ракет — 94 (+0) од.;

кораблів/катерів — 12 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 1997 (+17) од.;

спеціальної техніки — 41 (+0) од.;

Упродовж 10 травня найблільших вітрат окупанти зазнали на Новопавлівському, Курахівському та Сєвєродонецькому напрямках.