Apple повністю припиняє виробництво плеєра iPod

Про це передає пресслужба компанії.

Так, Apple сказала, що припиняє випуск iPod Touch 7-го покоління — останнього представника знакової лінійки портативних музичних плеєрів. Він продовжить продаватися, доки не закінчаться вже вироблені екземпляри, а потім назавжди зникне з ринку.

У компанії кажуть, що «дух iPod живе» у всіх її пристроях, які відтворюють музику, зокрема iPhone, iPad і HomePod Mini.

«Музика завжди була однією з найважливіших сфер діяльності Apple. А те, як iPod відкрив її сотням мільйонів користувачів у всьому світі, вплинуло не лише на музичну індустрію — це стало переосмисленням того, як ми шукаємо музику, слухаємо її та ділимося нею. Дух iPod живе і сьогодні», — зауважив старший віцепрезидент Apple із маркетингу Грег Джосвіак.

Як зазначає Apple, перший iPod вийшов у світ «понад 20 років тому». Оригінальна модель з механічним колесом прокручування та інтерфейсом FireWire діяла лише як портативний музичний плеєр, а Apple виробляла моделі, які призначалися майже виключно для прослуховування аудіо до 2017 року, коли вона припинила випуск iPod Nano і Shuffle.