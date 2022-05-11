Євросоюз не може стати посередником у переговорах між Україною і Росією, — Боррель

Про це сказав верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, передає Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Він вважає, що лише українська та російська сторони мають визначати результат переговорів.

«Не ми. Росіяни цього не приймуть, як і ми не приймемо Росію як посередника», — наголосив Боррель,

За його словами, Китай як посередник також не підходить, оскільки він схиляється на бік Росії, проте «Туреччина проводить дуже хорошу роботу там. У неї хороші відносини з обома сторонами»