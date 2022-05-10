Зведення Генштабу станом на ранок 10 травня

Основні зусилля армія рф докладає на Слобожанському та Донецькому напрямках та в районі заводу «Азовсталь».
❗️Існує ймовірність диверсій на хімічних підприємствах України з метою звинувачення у цьому ЗСУ.
❗️На Волинському і Поліському напрямках ситуація не змінилася, білоруські війська продовжують посилено охороняти кордон.
❗️На Сіверському напрямку противник посилено охороняє ділянки українсько-російського кордону та обстрілює прикордонні населені пункти України.
❗️На Слобожанському напрямку росіяни підтримують у повній готовності до застосування резерви та засоби ППО на території Бєлгородської області. Російські військові намагаються втримувати рубежі у Харківській області, щоб не допустити вихід ЗСУ до українських кордонів.
❗️На Ізюмському напрямку противник поповнює боєприпаси, пальне та інші засоби. Готується до наступу на Лиман та Сєвєродонецьк.
❗️Тривають бої за населені пункти Воєводівка, Тошківка та Нижнє Сєвєродонецького району Луганської області, а також Камʼянка Ясинуватського району Донецької області.
❗️У Маріуполі російська армія продовжує наносити удари по заводу «Азовсталь».
❗️На Південнобузькому напрямку окупанти не проводили активних дій. Продовжують обстріли українських позицій.
Основні зусилля армія рф докладає на Слобожанському та Донецькому напрямках та в районі заводу «Азовсталь».
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