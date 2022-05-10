Близько 32 тисяч російських військових зникли в Україні та не повернулися — МВС Білий дім назвав звинувачення Путіна щодо причетності Заходу до війні в Україні «брехнею та абсурдом» » Зведення Генштабу станом на ранок 10 травня Основні зусилля армія рф докладає на Слобожанському та Донецькому напрямках та в районі заводу «Азовсталь».

❗️Існує ймовірність диверсій на хімічних підприємствах України з метою звинувачення у цьому ЗСУ.

❗️На Волинському і Поліському напрямках ситуація не змінилася, білоруські війська продовжують посилено охороняти кордон.

❗️На Сіверському напрямку противник посилено охороняє ділянки українсько-російського кордону та обстрілює прикордонні населені пункти України.

❗️На Слобожанському напрямку росіяни підтримують у повній готовності до застосування резерви та засоби ППО на території Бєлгородської області. Російські військові намагаються втримувати рубежі у Харківській області, щоб не допустити вихід ЗСУ до українських кордонів.

❗️На Ізюмському напрямку противник поповнює боєприпаси, пальне та інші засоби. Готується до наступу на Лиман та Сєвєродонецьк.

❗️Тривають бої за населені пункти Воєводівка, Тошківка та Нижнє Сєвєродонецького району Луганської області, а також Камʼянка Ясинуватського району Донецької області.

❗️У Маріуполі російська армія продовжує наносити удари по заводу «Азовсталь».

❗️На Південнобузькому напрямку окупанти не проводили активних дій. Продовжують обстріли українських позицій.