Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграм.
«Ніч з частими повітряними тривогами. На ранок артобстріл громади», – написав він.
«Людей не зачепило. Зараз все нормально», – відзначив Резніченко.
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Зранку 10 травня окупанти обстріляли з артилерії Дніпропетровщину, пошкоджено будинки
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграм.
«Ніч з частими повітряними тривогами. На ранок артобстріл громади», – написав він.
«Людей не зачепило. Зараз все нормально», – відзначив Резніченко.
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