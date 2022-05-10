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Зранку 10 травня окупанти обстріляли з артилерії Дніпропетровщину, пошкоджено будинки

артобстріл

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграм.

«Ніч з частими повітряними тривогами. На ранок артобстріл громади», – написав він.

«Людей  не зачепило. Зараз все нормально», – відзначив Резніченко.

10 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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