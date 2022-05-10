За час до вторжения Россия совершила масштабную кибератаку на систему спутниковой связи в Украине

США, Великобритания и Европейский союз обвинили Россию в масштабной кибератаке по Украине накануне полномасштабного вторжения российских войск, которая была направлена на сеть спутниковой связи.

Об этом говорится в заявлении ЕС, на которое ссылается британское издание Sky News.

«Кибератака произошла за час до неспровоцированного и неоправданного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года«, — говорится в документе.

По имеющимся данным, кибератака затронула маршрутизаторы американской компании Viasat, которая предоставляет широкополосный спутниковый интернет. За час до вторжения они были нейтрализованы масштабной кибератакой из России.

По мнению экспертов, основной целью, несомненно, были силовые структуры Украины, однако в результате кибератаки также пострадали украинские предприятия и частные лица, которые используют оборудование Viasat.

Отмечается, что осуществленная 24 февраля кибератака также затронула объекты за пределами Украины. Так, в Германии были выведены из строя почти 6 000 ветряных турбин, работа которых зависела от маршрутизаторов Viasat.

«Это явное и шокирующее доказательство преднамеренной и злонамеренной атаки России против Украины, которая имела значительные последствия для простых людей и бизнеса как в Украине, так и в странах Европы«, — заявила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.