В Киеве к осени планируют восстановить 20 домов, поврежденных в результате обстрелов — Кличко

В Киеве к осени планируют восстановить 20 зданий, в которых не повреждены несущие конструкции, из 390 пострадавших в результате обстрелов российской армии, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«В результате военной агрессии России повреждено 390 зданий в нашем городе: 222 многоквартирных дома, из которых 20 зданий могут быть восстановлены в первую очередь, и наше задание — чтобы до конца лета мы смогли бы отремонтировать эти здания, где не повреждены несущие конструкции», — сказал Кличко в эфире Национального телемарафона во вторник.

По его словам, стоимость этих работ составит приблизительно около 6 млн евро.

Он отметил, что некоторые здания еще обследуют эксперты.

Кличко уточнил, что в Киеве повреждены также 75 учреждений образования, из них — 30 дошкольных учреждений, 17 учреждений здравоохранения и 11 учреждений культуры.