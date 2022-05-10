Al Jazeera показали вагон-рефрижератор, заповнений тілами ліквідованих в Україні російських військових Парламент Литви визнав Росію терористичною державою » В Ірпінь з робочим візитом прибув міністр МЗС Нідерландів Сьогодні, 10 травня, на Київщину прибув з робочим візитом міністр закордонних справ Королівства Нідерландів Вопке Гукстра. Очільник ОВА провів йому екскурсію вулицями Ірпені Про це повідомляє голова Київської ОВА Олександр Павлюк. Стало відомо, що сьогодні в Ірпінь з робочим візитом прибув міністр закордонних справ Королівства Нідерландів Вопке Гукстра. Голова ОВА показав нідерландській делегації один із житлових секторів Ірпеня, який було зруйновано російськими військами. «З перших днів війни рашисти намагалися окупувати Ірпінь. Вони знищували цивільні об’єкти, домівки мирного населення і взагалі все, що бачили на своєму шляху. Вдячний європейським партнерам за те, що вони не ігнорують наші проблеми та не закривають очі на наслідки російського вторгнення. Навпаки, вони приїжджають на Київщину і пропонують свою підтримку. Переконаний, що з їх допомогою ми швидше відновимо та відбудуємо наші міста, і люди нарешті повернуться додому», — зазначив Олександр Павлюк.