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Україна заповнила другу частину анкети-опитувальника для вступу в ЄС

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна заповнила другу частину опитувальника для вступу до Євросоюзу

Про це Зеленський повідомив у telegram.

«Зустріч з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн по відеозв’язку. Продемонстрував другу частину заповненої анкети-опитувальника для отримання Україною статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Дякую за чіткі сигнали підтримки на цьому важливому для нас шляху», — написав Зеленський.

Своєю чергою фон дер Ляєн зазначила, що Єврокомісія планує висловити свою думку щодо відповідей України в червні 2022 року.

8 квітня Україна заповнила та передала Європейській комісії на розгляд першу частину опитувальника щодо вступу до Європейського Союзу.

10 мая, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

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