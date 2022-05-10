У Великій Британії нагадав про бажання Польщі передати літаки «МіГ-29» Україні на початку березня

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що уряд країни готовий підтримати країни, які захочуть передадуть Україні бойові літаки. Йдеться про те, що Британія готова підтримати країни, які мають літаки радянських зразків та готові передати їх Україні. Це Польща, Словаччина та Болгарія. Про це пише видання The Guardian.

Воллес сказав, що Британія підтримала б «будь-яку країну, яка ухвалить таке рішення» та захищала б право країни на його реалізацію.

Також він нагадав про бажання Польщі передати літаки «МіГ-29» Україні на початку березня, але це рішення не реалізувалося нібито через позицію Білого дому. Бен Воллес зазначив, що і він і Борис Джонсон працюють над тим, щоб зробити «усе можливе», щоб надати Україні необхідну зброю.

Разом з тим визнав, що позиції країн-партнерів різняться у питанні передачі Україні винищувачів.