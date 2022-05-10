У Палаті представників США сьогодні розглядатимуть допомогу Україні на мільярди доларів

У США законодавці вже у вівторок, 10 травня, можуть проголосувати за законопроект про надання Україні військової та гуманітарної допомоги щонайменше на 33 мільярди доларів.

Перед можливим голосуванням у Палаті представників президент Джо Байден заявив, що його адміністрація «майже вичерпала» свої повноваження щодо пересилання зброї та іншого військового обладнання із запасів Пентагону.

Державний секретар Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін опублікували подібне звернення в листі до законодавців, закликаючи їх діяти до 19 травня, коли вони очікують, що Адіміністарція вичерпає фінансування, вже схвалене Конгресом, на допомогу Україні.

Лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл заявив у понеділок, що він зосереджений на тому, щоб «виконати це швидко».

У понеділок Байден підписав окремий закон, який надає йому нові повноваження пришвидшувати доставку військового обладнання та постачання в Україну за програмою, створеною за моделлю закону про Другу світову війну, Ленд-Ліз, який допомагав європейським країнам у війні із нацистською Німеччиною.

Новий закон дає американському лідеру повноваження швидко досягати домовленостей з Україною, а також іншими країнами Східної Європи щодо поставок обладнання, минаючи деякі з нинішніх обтяжливих бюрократичних вимог.