«Спасибо деду за победу»: Ломаченко привітав підписників у Instagram з 9 травня російським гаслом

Фото Ломаченко виклав у Instaram.

На них він у однострої покладає квіти до пам’ятника разом з батьком Анатолієм Ломаченком та сином. На одному із фото на гранітній плиті помітний напис Ломаченко Василь Іванович.

«Спасибо деду за победу. С Днем победы», — підписав світлини Ломаченко.

Василь Ломаченко після початку повномасштабної російської агресії відмовився залишати Україну та вступив до лав тероборони у Білгород-Дністровському. Через це у нього зірвався бій проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) австралійця Джорджа Камбососа.