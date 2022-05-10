«Спасибо деду за победу»: Ломаченко привітав підписників у Instagram з 9 травня російським гаслом

Український боксер Василь Ломаченко поклав квіти до меморіалу загиблим у Другій світовій війні у Білгород-Дністровському в Одеській області
Фото Ломаченко виклав у Instaram.
На них він у однострої покладає квіти до пам’ятника разом з батьком Анатолієм Ломаченком та сином. На одному із фото на гранітній плиті помітний напис Ломаченко Василь Іванович.
«Спасибо деду за победу. С Днем победы», — підписав світлини Ломаченко.
Василь Ломаченко після початку повномасштабної російської агресії відмовився залишати Україну та вступив до лав тероборони у Білгород-Дністровському. Через це у нього зірвався бій проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) австралійця Джорджа Камбососа.
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