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Россия принудительно свозит украинцев в концентрационные лагеря — Пентагон

Пентагон обвинил РФ в насильственной депортации украинцев. «Я не могу сказать, сколько там лагерей и как они выглядят, но у нас есть доказательства того, что украинцев привозят в Россию против их воли», — заявил представитель Минобороны США, сообщает DW.

Мониторинговая миссия ООН в Украине заявила, что число мирных жителей, погибших в Украине, намного превышает официальные данные, которыми она располагает. Сейчас ООН оценивает это число в 3381 человека. «Мы работали над оценками, но все, что я могу сказать на данный момент, — то, что это на тысячи больше, чем цифры, которые мы вам сейчас предоставили», — сказала глава Управления ООН по правам человека Матильда Богнер.

 

10 мая, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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