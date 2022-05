Россия опасается атак ВСУ на Белгородскую область

Россия стягивает войска в Белгородскую область, чтобы помешать ВСУ выйти на границу — Институт изучения войны.

«Спутниковые снимки показывают, что российские войска продолжают продвигаться к востоку Украины. Было замечено, что военные разворачиваются вдоль трассы 14к-34 и коридора, ведущего от Солотов и Валуйков на западе россии, до границы с Украиной», — говорится в сообщении.

Для этого военное командование российских ВС продолжает стягивать подкрепление в Белгородскую область. Такие данные наводят в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Накануне, 9 мая, высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил, что российская армия не прекращает усилий по блокированию Харькова с севера и востока в форме «подковы». Несмотря на то, что в северной части действуют только три батальонные тактические группы.

Также сообщается, что российские военные эвакуируют свои семьи из Белгорода